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Gece yarısı iş yerine silahlı saldırı

Ordu'da bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 08:02
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Ordu'da iş yerine silahlı saldırı

Gece yarısı iş yerine silahlı saldırı
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İHA'nın haberine göre olay Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. 

İlçenin Çamurlu Mahallesi, Gogina Sokak üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş.’ye ait fırının önüne yaklaşan otomobil içerisindeki kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlarla peş peşe ateş etildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda kapalı olan fırının camlarına 6 adet merminin isabet ettiği tespit edildi.

Kısa sürede incelemelerini bitiren ekipler, çevrede şüphelileri bulmak için geniş arama çalışması başlattı. Diğer yandan ekipler iş yeri önünde bulunan caddeyi boş kovanların ve delil olabilecek materyallerin kaybolmaması için trafiğe kapattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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