Ordu'da motosikletli kuryeler bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre için bir araya geldi

Ordu’da görev yapan motosikletli kuryeler, Balıkesir’de sipariş teslimatı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ata Emre Akman için bir araya gelerek tepkilerini gösterdi. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda kuryelik yapan Akman, Balıkesir’in Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Genç meslektaşlarının ölümü üzerine harekete geçen Ordu’daki motosikletli kuryeler, Ceren Özdemir Meydanı’nda toplandı. Kuryeler, yaşanan bu vahim olay karşısında sessiz kalmayarak, meslektaşlarına yapılan bu saldırıya karşı tepkilerini dile getirdi.