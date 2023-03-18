Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA'nın haberine göre kaza, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Y. idaresindeki 42 AHU 700 plakalı kamyonet ile Okan C.’nin kullandığı 52 BB 925 plakalı otomobil çapıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ordu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu esnada ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.