Ordu'da üzerlerinde silah ve polis yeleği çıkan 2 kişi tutuklandı

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde U-1 Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada;
6 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca,
1 adet sürgü kapağı,
13 adet şarjör,
116 adet mermi,
1 adet sivil polis yeleği,
1 adet polis şapkası,
1 adet telsiz,
1 adet çakar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K.Y.(42) ve E.M.(50) isimli şüpheli şahıslar, Ordu adliyesine çıkarıldılar ve alınan ilk ifadelerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.