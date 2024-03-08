Ordu'da üzerlerinde silah ve polis yeleği çıkan 2 kişi tutuklandı

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde U-1 Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada;

6 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca,

1 adet sürgü kapağı,

13 adet şarjör,

116 adet mermi,

1 adet sivil polis yeleği,

1 adet polis şapkası,

1 adet telsiz,

1 adet çakar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K.Y.(42) ve E.M.(50) isimli şüpheli şahıslar, Ordu adliyesine çıkarıldılar ve alınan ilk ifadelerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.