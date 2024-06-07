Ordu'da yapılmak istenen maden için valiliğin ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

Kararda ayrıca daha önce mahalle sakinleri tarafından ödenen mahkeme masrafları bilirkişi ve vekalet ücretlerinin idare tarafından davacı tarafa ödenmesine hükmedildi. Sayaca Köyü Çevre Platformu (SAYÇEP) Sözcüsü Beytullah Seferoğlu, sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek sonraki aşamalara da hazır olduklarını ifade etti.

Seferoğlu şu açıklamayı yaptı: Yaklaşık 1 yıl önce bir firma Yeni Sayaca ve Çatallı mahallesinde bentonit denen, çoğunlukla kedi kumlarında kullanılan açık madencilik çalışması için bakanlıktan ruhsat alıyor. Burada açık madencilik yani açık ocak şeklinde çalışma yapacak. Öyle yerin binlerce metre altına girmek falan değil bildiğimiz üzerinde yaşadığımız topraklar harfiyat gibi kaldırılıp götürülecekti.. Bunun için Ordu Valiliği ÇED gerekli değildir kararı veriyor. ÇED gerekli değildir demek yani ÇEVREYE ETKİSİNİN araştırmaya gerek yok, bu işlem çevreyi etkilemiyor demek.

İTİRAZ ETMESEYDİK ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇECEKTİ

Bize bu tebliğ edildiği zaman biz 30 gün içerisinde itiraz etmezsek şirket bir adım öne geçmiş olacaktı. Biz hemen mahallemizde kendi aramızda bir çalışma yaptık ve madene karşı 1.000’e yakın imza topladık. Fakat bu yeterli değildi hukuk sürecinin başlaması gerekiyordu. Biz valiliği, yani ÇED gerekli değildir raporu veren Ordu Valiliğini, Ordu Çevre İl Müdürlüğü'nü mahkemeye verdik. Yani ÇED hazırlanmadan burada maden ocağına çalışma izni verilmemesini istedik.

ALANLARDA VE MEYDANLARLA HAYKIRDIK: MADENE HAYIR

Bu süreçte geniş katılımlarla Adliye önünde basın açıklaması yaptık. Ulubey'de madenciliğe karşı açıklamalar düzenledik. Mahkeme sürecinde alana bilirkişi geldi, mahkeme bilirkişi heyeti görevlendirdi. Bunun için de davayı açan taraf olarak bizden 28 Bin TL istendi. Biz bu parayı da kimseden yardım istemeden kendi aramızda nakdi ve fındık toplayarak tedarik ettik. Bilir kişi geldiğinde de 300 e yakın sadece köylülerimizden olan bir grupla maden istemediğimizi gösterdik.

BİLİRKİŞİ ÇED HAZIRLANMASI GEREKİR DEDİ

Bu süreçte yine madenciliğe karşı olduğumuza dair slogan yarışması yaptık. Buradan çıkan sloganları pankart yaptık astık. Şu anda da Yeni Sayaca’ya giderseniz her tarafta bu pankartları görürsünüz.. Mahkemeyi de 70 kişi vekalet vererek açtık. Aslında 1 kişi bile yetiyordu ama biz geniş tuttuk. En son bilirkişiler bizim lehimize karar verdi. Bizim lehimize derken tabiatın lehine desek daha doğru olur.

ORDU İDARE MAHKEMESİ BİZİ HAKLI BULDU

Bilirkişi ÇED alınmadan detaylı araştırma yapılmadan madenciliğin başlamasının sakıncalı olacağı, geri dönüşü ve telafi edilemeyecek zararların olabileceğini belirterek ÇED alınmasının gerekli olduğu kanaatini belirtti. Karşı tarafın avukatları bu bilirkişi raporlarına itiraz ettiler. Onlar da bir bilir kişi raporu hazırlatmışlar. Böyle bir imkan varmış. Orada ÇED’in gerekli olmadığı belirtiliyor. Ancak mahkeme onların özel bilirkişi raporlarına itibar etmedi. Bizim lehimize Danıştay da itiraz süreci açık olmak üzere karar verdi. Hatta mahkeme ve 28 bin lira bilirkişi masraflarını da bize ödenmesine karar verdi.

BİZ BU TOPRAKLAR İÇİN KELLEMİZİ ORTAYA KOYDUK

Biz bu şekilde mahkemeyi kazandık. Şimdi ikinci süreci bekliyoruz. Sorun tamamen çözülmüş değil. Firma ÇED almak zorunda ama o ÇED’i kendi lehine de alabilir. Biz buna da hazırlıklıyız. Her şeyden önce ÇED sürecinden bizim lehimize karar çıkacağına inanıyoruz ancak aksi bir durum olursa da biz yine yasal yollardan, mahkemeye başvurarak gerekirse en üst yargı kurumuna giderek sonuna kadar hakkımızı arayacak, toprağımızı savunacağız. Yeni Sayaca’da, Çatallı’da mezardan başka şey için toprak kazılmayacak. Biz bu davaya kellemizi koyduk.