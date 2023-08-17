Ordu'dan Çorum'a gelen yaramaz kedi: 400 kilometre yolculuk yaptı

Ordu’da girdiği aracın motor kısmından çıkamayan yavru kedi 400 kilometre yolculuk yaptı. Çorum’un Sungurlu ilçesine kadar gelen kedi vatandaşlar tarafından kurtardı.

KAYNAK: İHA
Ordu'dan Çorum'a gelen yaramaz kedi: 400 kilometre yolculuk yaptı

Edinilen bilgilere göre, Recep Cingöz 06 BD 7932 plakalı otomobiliyle, Ordu'dan Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Sungurlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren Cingöz, aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi daha sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait GD 130 PV plakalı aracın altına girdi. Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu.

Aracın alt kısmına girdiği belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.

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