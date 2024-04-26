Organize suç çetesi operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mersin’de yapılan çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen şahısların, Erdemli'de bir adreste beraber hareket ettikleri belirlendi.

Şüpheli şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, söz konusu adreste gerçekleştirilen aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 7 şarjör, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 144 adet dolu tabanca fişeği, 17 adet dolu tüfek kartuşu, 1 adet plastik maske gözlüğü, 2 adet plastik el bombası süren replika ele geçirildi.