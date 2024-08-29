Orhan Gencebay Dilan Polat'a sahip çıktı. Kendi şarkısıyla cevap verdi

Uzun süredir sahne ve film projelerinden uzak kalan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, setlere geri dönmeye hazırlandığını açıkladı. Bir süredir üzerinde çalıştığı bir film projesini hayata geçireceğini belirten Gencebay, bu projeyle beyaz perdeye iddialı bir dönüş yapmayı planladığını söyledi. “Orhan Baba” isimli yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandıran Gencebay, bu projeyi uzun süredir hayalini kurduğu bir hikayeyi anlatmak için fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

DİLAN POLAT HAKKINDA YORUM: HATASIZ KUL OLMAZ

Orhan Gencebay, muhabirlerin fenomen Dilan Polat’ın tahliyesi sonrası düşüncelerini sorması üzerine, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Bu konu farklı bir konu. Gerçeği bilmeden konuşmamak lazım. Bizim yasalarımız var. Hata yapabiliriz ama yeter ki telafisi olmayan hatalar yapmayalım” dedi.

Gencebay, insanın hata yapabileceğini vurgulayarak, önemli olanın bu hataların geri döndürülebilir olması gerektiğini belirtti.

Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor

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