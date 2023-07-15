Orhan gencebay hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti.

Gece bittikten sonra restoranın teknesiyle Baltalimanı'nda bulunan evine bırakılmak istendi. Bu sırada eşiyle birlikte korku dolu anlar yaşadı.

İskeleye yanaşan tekneden ilk olarak eşini indiren Gencebay daha sonra kendi inmeye çalıştı. Görevlilerden birinin onu tutarak hızlı çekmesi sonucu sırt üstü beton zemine düştü.

Hastaneye kaldırılan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.