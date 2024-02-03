Orhan Gencebay Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı besteledi. kaç nesil Kula kulluk edene yazıklar olsun diye yetişti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Orhan Gencebay Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı besteledi. kaç nesil Kula kulluk edene yazıklar olsun diye yetişti
Sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyası için şarkı besteledi.

Orhan Gencebay, Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan "Sadece İstanbul" sözünün yer aldığı yeni bir şarkı besteledi.

Gencebay'ın Murat Kurum'a hediye ettiği seçim şarkısının klip çekimi de tamamlandı. Klipte, Kurum'un vatandaşlarla olan görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralarına yer verildi.

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Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." İfadelerini kullandı.

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İşte Gencebay'ın bestelediği şarkı sözleri:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."

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ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay, Türk müziğinin önde gelen isimlerinden biridir. Besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olarak pek çok alanda başarı göstermiştir. Kendine özgü bir müzik tarzı yaratmış ve 1960’lardan beri etkili olmuştur. Devlet Sanatçısı unvanına sahiptir.

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Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944’te Samsun’da doğmuştur. Tatar asıllı bir aileden gelmektedir. Müziğe 6 yaşında keman ve mandolin dersleri alarak başlamıştır. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği öğrenmiştir. 10 yaşında ilk bestesini yapmıştır.

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13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almıştır. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli musiki cemiyetlerinde yaylı tambur ve bağlama çalmıştır. Samsun ve İstanbul’da halk evlerinin kuruculuğunu yapmıştır. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yapmıştı.

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Orhan Gencebay, 1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavını kazanmış, ancak sınav iptal edilince askerliğe gitmiştir. 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu sınavını kazanmış ve bağlama sanatçısı olarak çalışmıştır. 1967 yılında TRT’den ayrılmış ve kendi müzik çalışmalarına yönelmiştir.

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1968 yılında ilk plağını çıkarmıştır. 1972 yılında Kervan Plakçılık’ı kurmuştur. 1974 yılında ilk filmi olan Yaşamak Bu Değil’i çevirmiştir. 1980 yılında Sevim Emre ile evlenmiştir. 1986 yılında ilk albümü olan Beni Böyle Sev’i yayınlamıştır. 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. 2012 yılında Orhan Gencebay ile Bir Ömür adlı albümü çıkarmıştır.

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Orhan Gencebay, bugüne kadar 36 filmde rol almış, 35 albüm ve 150’ye yakın plak yapmıştır. 1000’den fazla beste ve şiiri vardır. Pek çok ödül ve onur belgesi almıştır. Türk müziğine yaptığı katkılarla tanınmış ve saygı görmüştür.

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