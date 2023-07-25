Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a faiz sorusu: Milleti neden kandırdın

Faizlerin yeni kabine ile birlikte ikinci kez artırılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Nisan 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem olmuştu.

Erdoğan’ın “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” şeklindeki açıklamasını en çok konuşulanlar arasında kendine yer buldu.

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda gazeteci Orhan Uğuroğlu’ndan geldi. Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” sözlerini hatırlatan Uğuroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Ben ekonomistim. Ekonomi benden sorulur diyen Erdoğan banka mesajını okur musun? 24.08.2023 itibariyla Ek Hesap aylik faiz orani %2,89, gecikme faiz orani %3,19 olarak uygulanacaktir Hani “Faiz sebep enflasyon sonuç” idi Erdoğan? Seçim öncesi milleti neden kandırdın Erdoğan?”