Orhan Uğuroğlu'ndan kritik faiz sorusu: Erdoğan ihanete mi uğruyor

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık Repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı. TCMB, önceki toplantısında da faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve Faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişeleri sürmekte, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerindeki ayrışma devam etmekle birlikte, takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.”

“ERDOĞAN İHANETE Mİ UĞRUYOR”

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu açıklanan kararın ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” sözlerini hatırlatan Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu Merkez Bankası başkanı Kavcıoğlu'na da ne oluyor? Erdoğan, ‘faiz sebep enflasyon sonuç. Faiz nas diyor sıfırlayacağız’ diyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 8,50 oranında sabit tuttu. Ekonomist Erdoğan ihanete mi uğruyor? Neden faiz düşürülmüyor? Kavcıoğlu, Erdoğan'a inanmıyor mu?”