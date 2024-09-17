Orhaneli Termik Santrali ölüm saçıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Orhaneli Termik Santrali, bacasından çıkan yoğun siyah dumanlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2015 yılında Çelikler Holding'e devrettiği santralin çevreye verdiği zarara tepki gösteren yerel yöneticiler, santralin filtre kullanılmadan çalıştırıldığını iddia ederek duruma isyan etti. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, pazar günü bölgeden geçtiği sırada gördüğü manzarayı kayda alarak, "Doğa nasıl katlediliyor, bacada filtre olup olmadığına siz karar verin" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bu duruma sert tepki gösterdi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin "Başkanlarla Yüz Yüze" programında konuşan Bozbey, çevre sorunlarının kentin en önemli problemlerinden biri olduğunu vurguladı. Sanayileşmenin Bursa'nın havası ve suyunu kirlettiğine dikkat çeken Bozbey, "Orhaneli'nde yaşayan insanlar ve tüm Bursalılar bu durumu hak etmiyor. Bugün sanayi kuruluşları 'Bursa'nın havası temiz olacak' dese, gerçekten temiz olur. Ancak bu, sadece söylemle kalmamalı; ciddi adımlar atılmalı" dedi.

Bozbey, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu vurgulayarak, havayı kirleten firmaların bilindiğini ve gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Bakanlığın harekete geçmemesi durumunda kamuoyu ile detaylı verilerin paylaşılacağını ifade eden Bozbey, "Orhaneli'nde insanlar zehir soluyor, o bölgede tarım yapılamıyor ve maalesef bu tür kirlilikler, kanser gibi hastalıkların artışına neden oluyor" diyerek durumu özetledi.

Bozbey ayrıca, santralin yarattığı kirliliğin sadece havayı değil, toprağı ve dolayısıyla ürün verimliliğini de olumsuz etkilediğini belirterek, sanayi kuruluşlarının sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.