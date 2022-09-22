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Atatürk'ün ordusuna da bu yakışırdı. Orhaniye Kışlası'ndaki Atatürk büstünün kaldırıldığı iddia edilmişti. Daha güzel yere konulmuş

Orhaniye Kışlası'nda bulunan Atatürk büstünün yerinden kaldırıldığını iddia edilmişti. Yanıt geldi. Atatürk'ün ordusunu da bu yakışırdı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 09:27
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Orhaniye Kışlası'ndaki Atatürk büstünün kaldırıldığı iddia edilmişti. Daha güzel yere konulmuş. Atatürk'ün ordusuna da bu yakışırdı

Atatürk'ün ordusuna da bu yakışırdı. Orhaniye Kışlası'ndaki Atatürk büstünün kaldırıldığı iddia edilmişti. Daha güzel yere konulmuş
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1979'a kadar 1’inci Ordu Komutanlığı’na bağlı muhabere alayı karargahı olarak kullanılan İstanbul’daki Orhaniye Kışlası 1979'da İstanbul Merkez Komutanlığı’na devredildi. Yelkenciningazetesi.com Atatürk büstünün yerinden kaldırıldığını iddia etmişti.

Eski halinde var olan Atatürk anıtı yenileme çalışmaları sonucunda daha görkemli bir şekilde yerini aldığı ortaya çıktı.

Doğru haberin merkezi olan Yeniçağ Gazetesi ve web sitesi kamuoyunun gerçek haberi alması ve yasalara olan saygısı nedeniyle gerçeği fotoğraflarıyla okurlarına sunuyor.

İşte Orhaniye kışlası, işte İstanbul Merkez Komutanlığı ve işte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtı…

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Vatan için
22.09.2022 13:53
Memlekette malesef diyorum görmeden bilmeden yalan bilgi aktaran hıyar çok bak ne güzel olmuş en şahane ve en güzeli yapılmış ve konulmuş.  
 
Emekli öğretmen
22.09.2022 13:30
Gurur duydum! Atatürk ve Türk Ordusu üzerine,bu güzel vatanımızda yaşayan ve yaşamak isteyen hiç kimse ,hiçbir kötü söz söyleyemez!  
 
FETHŞ
22.09.2022 13:26
atatürke ve silah arkadaşlarına hayran olanlar bende hayranım ilelebet de hayranım  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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