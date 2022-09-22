Atatürk'ün ordusuna da bu yakışırdı. Orhaniye Kışlası'ndaki Atatürk büstünün kaldırıldığı iddia edilmişti. Daha güzel yere konulmuş

1979'a kadar 1’inci Ordu Komutanlığı’na bağlı muhabere alayı karargahı olarak kullanılan İstanbul’daki Orhaniye Kışlası 1979'da İstanbul Merkez Komutanlığı’na devredildi. Yelkenciningazetesi.com Atatürk büstünün yerinden kaldırıldığını iddia etmişti.

Eski halinde var olan Atatürk anıtı yenileme çalışmaları sonucunda daha görkemli bir şekilde yerini aldığı ortaya çıktı.

Doğru haberin merkezi olan Yeniçağ Gazetesi ve web sitesi kamuoyunun gerçek haberi alması ve yasalara olan saygısı nedeniyle gerçeği fotoğraflarıyla okurlarına sunuyor.

İşte Orhaniye kışlası, işte İstanbul Merkez Komutanlığı ve işte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtı…