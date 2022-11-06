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Atatürk büstüne ikinci saldırı!

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nin Aşağı Sarıkaya Mahallesi’ndeki okulun yeni yaptırılan Atatürk büstü, 28 Ekim 2022 tarihinde yapılan saldırının ardından bu kez de üzerine benzin dökülerek yakıldı. Yakma olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 15:32
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Atatürk büstüne ikinci saldırı! Bu kez benzin dökerek yakan kişi tutuklandı

Atatürk büstüne ikinci saldırı!
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Yozgat Boğazlıyan’a bağlı Yenipazar Beldesi’nin Aşağı Sarıkaya Mahallesi’ndeki okulun bahçesine yaptırılan Atatürk büstü, 28 Ekim 2022 tarihinde tahrip edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ali S. isimli şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Atatürk büstüne, 4 Kasım Cuma günü bu kez de ilk olayın failinin kardeşi olan Durmuş S. tarafından saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Şüpheli şahsın, daha önce tahrip edilen Atatürk büstünün üzerine benzin dökerek ateşe verdiği iddia edildi.

Yapılan ihbar üzerine olay mahalline giden güvenlik ekipleri, okulun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izledi ve saldırganın Durmuş S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh hakimlikçe geçen cumartesi günü tutuklandı.

“BU ÇİRKİN SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yozgat Şubesi Başkan Vekili Bekir Güven, zanlının işlemleri sürdüğü sırada Boğazlıyan Adliyesi’ne giderek olay hakkında bilgi aldı.

Güven, daha sonra adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Güven, CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker ve bazı vatandaşlarında hazır bulunduğu basın açıklamasında, olayı kınadı.

Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Güven, şöyle konuştu:

“28 Ekim 2022 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Aşağı Sarıkaya Mahallesi’nde bir vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstüne saldırıda bulunmuş ve çıkmış olduğu nöbetçi mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılmıştır. Aynı vatandaşın kardeşi, 4 Kasım 2022 tarihinde aynı büste benzin dökerek yakmaya çalışmıştır. İlgili şahıs kolluk birimlerimiz tarafınca yakalanmış ve Boğazlıyan Başsavcılığı’mız tarafından tutuklama isteği ile gözaltına alınmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık anlamını taşıyan bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yapılan saldırılar gün geçtikçe artmakta olup bu ve benzeri provokatif eylemlerle her ne kadar huzurumuzun bozulması istenilse de halkımızın içi rahat olsun bizler buradayız ve bu çirkin saldırının takipçisi olacağız.” (ANKA)

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Vatandaş
6.11.2022 15:45
Vatan haini şerrefsizler  
 
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