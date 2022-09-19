Orman İşletme Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

Basın İlan’da “İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Akaryakıt alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı: İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Akaryakıt alımı

Niteliği, türü ve miktarı: İşletme Müdürlüğü merkezindeki araçlar için 40.000 Lt. Motorin (Diğer) - 300 Lt. (95 oktan) Kurşunsuz Benzin alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yüklenicinin idareye göstereceği istasyonlardan, İdaremiz araçlarının Marmaris dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım Cihası (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. 1-Talep Fişi Karşılığı Akaryakıt İstasyonunda Bulunan Pompadan Günün Her Saati Peyderpey Teslim Alınacaktır. 2-Ancak Orman Yangınlarında, İdaremizin Talebi Halinde Yüklenici Tarafından Yangın Mahallindeki Araçlara Sayaçlı Tankerle Akaryakıt Teslimatı Yapılacaktır.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten teslime başlar, peyderpey günlük olarak talep fişi karşılığı malı teslim eder. Akaryakıt alımı, sözleşmede yazılı olan mal miktarının tamamının teslim alındığı tarihte yada tamamı alınmamış olsa dahi 31/12/2022 tarihinde sözleşme sona erer ve mal alımı sonlandırılır.

Sözleşmenin imzaladığı tarih itibarıyla işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 03.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.