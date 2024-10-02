Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı 4 yaralı

Kaynak: DHA
Orman personelini taşıyan kamyonet duvara çarptı 4 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Orman Bölge Müdürlüğü personelini taşıyan kamyonet taş duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolunun Kavakaltı mevkisinde meydana geldi. Taşkesti yönünden Bolu yönüne giden E.Y. idaresindeki 14 FJ 884 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki taş duvara çarptı.

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Kazada yan yatan araçta bulunan sürücü E.Y. ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelinin Taşkesti beldesindeki arazi çalışmalarından döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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