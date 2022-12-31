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Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba

Kahramanmaraş’ta Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Tuba K. Orman talanına izin vermedi. TOÇ Bir-Sen başkanının iki yakınına 66 dönümlük ağaçlandırma sahasının kiralanmasına izin vermeyen ağaçlandırma şefi maruz kaldığı tehditler sonrası suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:18
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Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı

Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
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Kahramanmaraş Orman Merkez İşletme Müdürlüğü’nde görevli ağaçlandırma şefi Tuba K’nin TOÇ Bir-Sen başkanının iki yakınına 66 dönümlük ağaçlandırma sahasının kiralanmasına izin vermediği için başına gelmeyen kalmadı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan iddiaya göre Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ Bir- Sen) Başkanı Duran Kömür’ün iki yakını Ertan Çamkömürü ve Ali Çamkömürü, Kazanlıpınar köyünde, 43 dönüm ve 23 dönüm araziyi 49 yıllığına özel ağaçlandırma sahası olarak kiralamak için başvurdu. Kahramanmaraş Orman Merkez İşletme Müdürlüğü’nde görevli ağaçlandırma şefi Tuba K. ve iki görevli bölgeye giderek inceleme yaptı. Görevliler, 20 milyon lira değerindeki arazide yol olmadığını, sebze bahçesi olduğunu ve sulama havuzu bulunduğunu belirleyerek kiralanması için olumsuz rapor verdi.

PEŞKEŞE ENGEL OLDU

Bunun üzerine işletme müdürü Ömer Gökmen’in talimatıyla devletin dozer ve araçları alana giderek sulama havuzunu yıkıp 100 metre ileriye sıfırdan havuz yaptırdı. Ardından da araziye yol açtı. Arazinin rapor için olumlu hale gelmesinin ardından ikinci kez inceleme istendi. Bu kez, Tuba K’nin yanındaki komisyon başkanı değiştirildi. Tekrar bölgede inceleme yapan Tuba K. yine olumsuz görüş verirken yeni görevlendirilen komisyon başkanı ise olumlu görüş bildirdi.

Orman arazilerinin sendika başkanının akrabalarına peşkeş çekilmesine engel olan Tuba K’ye bu kez kurumda mobbingler başladı. Tuba K. bazı kurum müdürleri tarafından tayinle tehdit edilerek özel hayatı ile ilgili iftiralar atıldı. Olay sonrası, genç kadın, mobbing uygulayan ve görevini kötüye kullanan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ağaçlandırma şefi Tuba K’ye yapılan mobbingi yargıya taşıdıklarını belirten Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Tuba kızımız, ormanı, toprağı ve devletini koruduğu için linç ediliyor. Ormanın birilerine peşkeş çekilmesine izin vermedi. Mobbing uygulayan ve görevlerini kötüye kullanan kurum sorumluları hukuk önünde hesap verecek” dedi.

 

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Yusuf ekim
31.12.2022 17:44
Helal olsun gerçekten. Allah yardımcısı olsun.  
 
Bademcik
31.12.2022 17:40
Olası bir iktidar kaybı ihtimaline karşı harami tayfası yağmayı talanı hızlandırdı anlaşılan amma şu var ki cçaldıkları çırptıkları halkın olan devletin olan kamu misli misli alınacak kendilerinden  
 
Sıla
31.12.2022 17:35
Kalbinin sesini dinlemiş teorik ediyorz  
 
TÜM YORUMLAR (50)
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