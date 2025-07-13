Orman yangınında yürekleri ısıtan selamlaşma: Skorsky helikopterini görünce elini kaldırdı!

Kaynak: İHA

Hatay’da sınır bölgesindeki orman yangınına müdahale eden Skorsky pilotu, barajdan su alırken kendisini selamlayan kız çocuğuna karşılık verdi; bu iç ısıtan anlar yürekleri fethetti.

Suriye’nin Lazkiye kentinde, Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını Türkiye’ye sıçradı ve ekipler hızla müdahale etti.

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Yayladağı’na ulaşan yangına helikopterler, Yayladağı Barajı’ndan su alarak müdahale etti. Yangınla mücadele için barajdan su çeken Skorsky tipi askeri helikopteri gören bir kız çocuğu, pilotları ve ekibi selamlamaya başladı.

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Çocuğun selamını fark eden pilot, ona karşılık vererek yürekleri ısıttı.

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Bu anlar çocuğun ailesince kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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