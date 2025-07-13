Orman yangınında yürekleri ısıtan selamlaşma: Skorsky helikopterini görünce elini kaldırdı!

Suriye’nin Lazkiye kentinde, Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz’da başlayan orman yangını Türkiye’ye sıçradı ve ekipler hızla müdahale etti.

Yayladağı’na ulaşan yangına helikopterler, Yayladağı Barajı’ndan su alarak müdahale etti. Yangınla mücadele için barajdan su çeken Skorsky tipi askeri helikopteri gören bir kız çocuğu, pilotları ve ekibi selamlamaya başladı.

Çocuğun selamını fark eden pilot, ona karşılık vererek yürekleri ısıttı.

Bu anlar çocuğun ailesince kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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