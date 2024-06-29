Orman yangınında yürekleri serinleten detay

Köylü kadınlar ise, yangına müdahale eden ekiplere erik, kiraz, su ve ayran getirerek yürekleri serinlettiği anlar herkesi mutlu etti.

Yangın, Keles ilçesi kırsal Çataklı Mahallesi’nde başladı ve alevler kısa sürede çam ormanlarını sardı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve Tarım A.Ş.’ye ait tankerler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Havadan ve karadan eş zamanlı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Baraklı Mahallesi’nde yaşayan köylüler, kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verirken, köylü kadınlar ise ev yapımı ayranlar ve bahçelerinden topladıkları meyvelerle yangın bölgesine giderek ekiplere destek oldu.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.