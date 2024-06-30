İzmir’deki orman yangınının boyutu sabah ortaya çıktı. Havadan böyle görüntülendi

İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını Kuşadası’na sıçradı. Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi.

Aynı saatler içinde Menderes Karacadağ'daki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlere 48 araç ve 207 personelle karadan, 5 helikopterle de havadan müdahale edildi. Çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.

YANGIN HOBİ BAHÇESİNDE ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını kaydetti. Gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu. Selçuk ve Menderes'te ilk belirlemelere göre toplam 500 hektar alan etkilendi,, Bakan Yumaklı "Hiçbir evin yanmadığını, yerleşim alanları ve tesislerin tehdit altında olmadığını" ifade etti.

YANAN ORMANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde yanan ormanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının ulaştığı boyut gözler önüne serildi. Ama sabahın ilk saatlerinde bölgeden gelen görüntüler, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını gösteriyor.

Özellikle havadan çekilen görüntülerde yanan alanın büyüklüğü de gözler önüne seriliyor.