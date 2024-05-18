Orman yangınlarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlara eğitim verildi

Orman Yangınları Gönüllüsü olabilmek için istekte bulunan 13 gönüllü vatandaşa Gölyaka Orman İşletme Şefi Mithat Ekşi tarafından eğitimler verildi. Orman yangınlarına müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

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Orman yangınları gönüllüsü eğitiminin uygulamalı olan bölümüne Orman İşletme Müdürü Hülya Birtük'te katılım sağladı ve gönüllülere ormanların muhafaza edilmesi konusunda gösterilen hassasiyet için teşekkür etti. Yangınsız ve kazasız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.