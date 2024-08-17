Orman yangınlarındaki son durumu Bakan Yumaklı açıkladı

İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’daki yangınlara müdahale devam ediyor. AFAD yaptığı son açıklamada yangınları söndürme çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 aracın görev yaptığı bildirildi. Öte yandan AFAD tedbir amacıyla 3 bin 583 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan yangınlara havadan müdahale sabah erken saatlerde yeniden başladı.

DİDİM’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Didim ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, Didim ve Ödemiş’teki yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı aktif olarak 6 yerde yangın olduğunu belirterek yangınların yerleşim birimlerini tehdit etmediğini söyledi.

Bakan Yumaklı gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var. dünden gelen Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altında. Bolu Göynük yangınının enerjisi düşürüldü. İzmir Yamanlar'daki yangının da enerjisi düştü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok.

Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız. Nem yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor."