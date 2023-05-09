Orsic için kulüpten izin çıktı

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Southampton'da forma giyen Mislav Orsic ile transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye gidecek.

61 Saat'te yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Mislav Oršić için İngiliz ekibinden izin alındı.

Başkan Doğan, Orsic ve menajeriyle görüşüp anlaşmaya çalışacak.

Ayrıca haberde Bjelica'nın Southampton'da kadro dışı kalan ve kendisinin vitrine çıkardığı Orsic'in transferinde ısrarcı olduğu ifade edilirken, Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.