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Orta şeritte duran araç kazaya sebep oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana'da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmak isteyen araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı şeride geçip vinçle çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 06:07
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Orta şeritte duran araç kazaya sebep oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi

Orta şeritte duran araç kazaya sebep oldu: 2 kişi yaşamını yitirdi
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Adana’dan Kozan istikametine seyreden otomobil, iddiaya göre orta şeritte yavaşlayarak "U" dönüşü yapmak istedi.

Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki otomobil ise yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, T.Ç. idaresindeki vinçle çarpıştı. "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil olay yerinden uzaklaştı.

Vince çarpan otomobilde bulunan Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA/AA)

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