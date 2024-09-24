Ortalığı karıştıracak Ballon d'Or iddiası: Vinicius'a kazandığını söylediler

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki sahibi merakla bekleniyor. Adaylar arasında Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Real Madridli oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. İspanyol devinin formasını giyen Bellingham, Mabappe, Rudiger ve Valverde’nin yanı sıra futbolu bırakan Kroos da yer alıyor. Ancak ödülün en büyük adayı olarak yine Real Madrid forması giyen Vinicius Jr. gösteriliyor.

28 Ekim’de sahibini bulacak ödülle ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Marca'da yer alan habere göre, ödülü bu yıl Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior'un kazanacağı belirtildi. France Football'un ve UEFA'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Vinicius'a ödülü kazanacağı bilgisinin de verildiği öne sürüldü.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçen sezon Real Madrid'de 39 maça çıktı ve 24 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu, Real Madrid ile geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Vinicius, bu yıl da Real Madrid ile Avrupa Süper Kupası'nı kazandı.



Ballon d'Or ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te sahibini bulacak.