Örümcek adam Hatay'da depremzede çocuklara moral oldu

Kaynak: DHA
Örümcek adam Hatay'da depremzede çocuklara moral oldu
'Örümcek adam' kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede çocuklara moral verdi.

İzmir’den yola çıkan 32'inci şehir olarak Hatay’a gelen Ayaz Koç, depremzede çocuklarla sohbet edip yüzlerini güldürmeye çalıştı. Depremden iki gün sonra örümcek adam kostümüyle yollara düştüğünü anlatan Koç, "5 kentte kaldım. Diyarbakır'da bana bir konteyner verildi. Orada çocuklara programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Depremzedelere yemek yaptım. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Deprem gerçekten üzücü bir olay. Allah bir daha yaşatmasın. Ardından yoluma devam ederek depremin vurduğu illeri ziyaret ederek buralarda çocukların yüzlerini güldürmek için gayret gösteriyorum" dedi

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