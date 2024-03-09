Oscar 2024 adaylarına yarışma öncesi 5 milyon 700 bin liralık ödül gibi hediye! Çantanın içinden neler çıktı neler

Kaynak: Haber Merkezi
Oscar 2024 adaylarına yarışma öncesi 5 milyon 700 bin liralık ödül gibi hediye! Çantanın içinden neler çıktı neler
Oscar 2024 yarışmasına 24 saat kalırken adaylara verilen hediyeler çok konuşuldu. ‘Herkes Kazanıyor’ adıyla verilen çantaların içindeki hediyelerin toplan değeri 5 milyon 700 bin lirayı(180 bin dolar) buluyor.

Sinema dünyası yarın yapılacak Oscar ödüllerine gözlerini çevirdi. Aday gösterilenlere ‘Herkes Kazanıyor’ adıyla bir hediye çantası veriliyor. Çantadaki en ucuz ürün 9 dolarla düşük kalorili, düşük şekerli bir içecek olan Poppi.

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Hediyelerin 29’unun değeri 100 doların altında. Bunlar arasında koleksiyonluk bir Rubik küp, bir Bagceit cihazı (çantalar masaya değmesin diye kullanılan bir askılık) ve 65 dolar değerinde evcil hayvan maması bulunuyor.

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BİN DOLARLIK ORMAN ŞEKERİ

Kanada Quebec’te yapılan ve akçaağaç suyundan elde edilen bir bitkisel orman şekeri olan bin dolarlık ‘Sagar’, akort çatalı, antioksidanlar ve uyku danışmanlığı içeren özel bir ses banyosu çantanın içeriğindeki hediyeler arasında. Cilt tedavi merkezi Cynosure’dan 10 bin dolarlık mikroiğneleme seansı, ‘yıldızların mentalisti’ (telkinci) Carl Christman’ın sihir, zihin okuma ve hipnoz içeren 25 bin dolarlık özel gösterisi ve inşaat şirketi Maison Construction’dan 25 bin dolarlık tadilat da çantadaki diğer hediyeler. En pahalı hediye ise 50 bin dolarla otel zinciri Chalet Zermatt Peak’ten İsviçre’deki bir dağ evinde 3 gece boyunca 10 kişilik konaklama. Hediye edilen 61 ürünün toplam değeri 178 bin 410 dolar 29 sent (5.7 milyon lira).

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