Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Kevin Spacey, uzun yıllardır süren cinsel taciz ve saldırı iddialarının ardından mali açıdan ağır sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin gözyaşları! Cinsel skandalın bedeli: Otel hayatı ve kırık kariyer - Resim : 1

İngiltere’nin The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Spacey, “hareketli” bir yaşam sürdüğünü; otellerde ve Airbnb’lerde kaldığını, eşyalarının depoda olduğunu ve evsiz kaldığını açıkladı.

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin gözyaşları! Cinsel skandalın bedeli: Otel hayatı ve kırık kariyer - Resim : 2

Spacey, 2017’den bu yana hakkındaki iddialar nedeniyle kariyerinin büyük zarar gördüğünü ve pek çok iş fırsatını yitirdiğini anlattı.

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin gözyaşları! Cinsel skandalın bedeli: Otel hayatı ve kırık kariyer - Resim : 3

Yasal süreçlerin ve itibar kaybının yarattığı maddi yükün çok ağır olduğunu belirten oyuncu, “Son yedi yılda masraflar astronomikti, gelirim çok az, çıkışlarım fazlaydı” diye konuştu.

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin gözyaşları! Cinsel skandalın bedeli: Otel hayatı ve kırık kariyer - Resim : 4

Spacey ayrıca evini kaybettiğini, Baltimore’daki evinin de icra süreciyle açık artırmaya çıkarıldığını açıkladı.

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin gözyaşları! Cinsel skandalın bedeli: Otel hayatı ve kırık kariyer - Resim : 5

Spacey, Hollywood’a geri dönme isteği taşıdığını, bazı önemli yapımcıların kendisini desteklemek istediğini söyledi.

Epstein'den Türkiye sorusu: Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı dosyaya girdiEpstein'den Türkiye sorusu: Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı dosyaya girdiDünya
Trump'tan beklenen Epstein onayı: Belgeler açıklanacakTrump'tan beklenen Epstein onayı: Belgeler açıklanacakDünya