Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Kevin Spacey, uzun yıllardır süren cinsel taciz ve saldırı iddialarının ardından mali açıdan ağır sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

İngiltere’nin The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Spacey, “hareketli” bir yaşam sürdüğünü; otellerde ve Airbnb’lerde kaldığını, eşyalarının depoda olduğunu ve evsiz kaldığını açıkladı.

Spacey, 2017’den bu yana hakkındaki iddialar nedeniyle kariyerinin büyük zarar gördüğünü ve pek çok iş fırsatını yitirdiğini anlattı.

Yasal süreçlerin ve itibar kaybının yarattığı maddi yükün çok ağır olduğunu belirten oyuncu, “Son yedi yılda masraflar astronomikti, gelirim çok az, çıkışlarım fazlaydı” diye konuştu.

Spacey ayrıca evini kaybettiğini, Baltimore’daki evinin de icra süreciyle açık artırmaya çıkarıldığını açıkladı.

Spacey, Hollywood’a geri dönme isteği taşıdığını, bazı önemli yapımcıların kendisini desteklemek istediğini söyledi.