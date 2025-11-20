ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı. Trump bu duyuruyu Truth Social üzerinden yaptı. Açıklamasında ABD Başkanı Senatodan gelen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarıyı imzaladığını duyurdu.

'BENİM İLGİM YOK DEMOKRATLARIN VAR'

Trump, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu.

Bill Clinton'ın Epstein'in uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini hatırlatan ABD Başkanı, açıklamasında şöyle konuştu:

"Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için söz konusu yasa tasarısını imzaladım."

BELGELERDE NELER OLACAK?

Adalet Bakanlığında bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin tüm belgelerin, tasarının yasalaşmasından sonra çevrim içi bir veri tabanında yayımlanması öngörülüyor.

Kurulacak çevrim içi veri tabanında, Epstein dosyalarına ilişkin çok geniş bir belge yelpazesi yer alacak. Bunlar arasında Epstein ile ilgili tüm soruşturmalar, kovuşturmalar ve gözaltı süreçlerine dair kayıtlar, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e ilişkin belgeler bulunacak.

Veri tabanına, Epstein'ın sahibi olduğu ya da kullandığı uçak, tekne veya diğer araçlara ait kayıtlar, seyahat evrakları, pilot notları ile gümrük ve pasaport giriş-çıkış evrakları da dahil edilecek. Epstein'ın fuhuş veya finans ağlarıyla ilişkili olduğu bilinen ya da iddia edilen şahıslar, şirketler, vakıflar, akademik kurumlar ve resmi kuruluşlar da veri tabanında listelenecek.

Bunun yanı sıra Epstein veya işbirlikçileriyle yapılmış dokunulmazlık anlaşmaları, kovuşturmaya yer olmadığı kararları, savcılık anlaşmaları ve gizli uzlaşmalar, Adalet Bakanlığı iç yazışmaları, e-postalar ve toplantı notları yayımlanacak.

Epstein'ın gözaltı süreci ve ölümüyle ilgili olay tutanakları, tanık ifadeleri, adli tıp raporları, otopsi belgeleri ve ölüm nedenine ilişkin tüm kayıtlar da veri tabanına eklenmek zorunda olacak.

Epstein'a ilişkin belgelerin silinmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi veya saklanması yönünde atılan adımlara dair tüm yazışmalar, notlar ve teknik kayıtların da yayımlanması yasa kapsamında zorunlu tutulacak.

Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmişti. Kongre'deki bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmişti.

SANSÜRLÜ BELGELER YAYIMLANACAK BEKLENTİSİ

Beyaz Saray'a gönderilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı, mağdur bilgileri, ulusal güvenliğe ilişkin hassas veriler ve devam eden soruşturmaları riske atabilecek belgelerin, Adalet Bakanlığınca kısmen sansürlenmesine imkan tanıyor. Tasarıya göre, bazı kayıtlar, kısmen sansürlenebilecek veya kamuya hiç açıklanmayacak. Buna göre, Adalet Bakanlığı, mağdurlara ait kişisel ya da tıbbi bilgiler ile çocuk istismarı materyallerini saklayabilecek.

Devam eden bir federal soruşturmayı veya yargı sürecini tehlikeye atabilecek belgeler, yalnızca "geçici ve dar kapsamlı" bir istisna kapsamında gizli tutulabilecek. Ulusal güvenliği ilgilendiren, istihbarat kaynaklarının ya da yöntemlerinin açığa çıkmasına yol açabilecek bilgiler de tasarı kapsamında yayımlanmaktan muaf tutulacak.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Pam Bondi, ulusal güvenliğin gerektirdiği durumlarda bilgileri açıklamama kararı verebilecek. Ancak gizlenmesinde karar kılınan her bölüm için özet yayımlanması zorunlu olacak.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.