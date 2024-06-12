Oscarlı Kevin Spacey sıfırı tüketti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oscarlı Kevin Spacey sıfırı tüketti

Oscarlı oyuncu Kevin Spacey, taciz davaları sonrasında ağlayarak yaşadıklarını anlattı.

Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle kariyeri yerle bir olan Oscar ödüllü Kevin Spacey, çıktığı bir programda gözyaşlarına boğuldu.

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64 yaşındaki oyuncu geçmişte yaptıkları için hesap vermeye hazır olduğunu da söyleyerek, "Milyonlarca dolarlık borcum var. Evime haciz geldi. Hiç param kalmadı" diyerek ağladı.

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Evsiz kaldığını söyleyen oyuncu, "İflasımı ilan etmeyi düşündüm. Yeniden ayağa kalkacağım" dedi.

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Programda geçmişte sınırları zorladığını ve "birilerine cinsel olarak dokunduğunu” kabul eden oyuncu hakkındaki taciz davası sürüyor.

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