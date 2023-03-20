Chelsea Osimhen için yıldız futbolcusundan feragat edecek

Chelsea, tüm dikkatini Nijeryalı golcü Osimhen'e çevirdi ve Avrupa'nın önde gelen birkaç takımıyla beraber onu transfer etmek için bir yarışın içinde bulunuyorlar.

24 yaşındaki forvet, bu sezon çarpıcı bir form sergiliyor. Napoli formasıyla 29 maçta 25 gol kaydetti.

Chelsea'nin hala güvenilir ve kendisini kanıtlanmış bir 9 numarası yok ve Osimhen'in Stamford Bridge'de memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

Calciomercato'nun haberine göre; Londra ekibinin Nijeryalı golcüyü takıma dahil etmek için Amerikalı yıldızı Pulisic'i de içerecek bir transfer paketi hazırladığı öğrenildi.