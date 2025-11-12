Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final turunda Gabon ile Fas'ta karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfried Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya'da büyük bir kriz yaşanıyor.

Milli oyuncular iki yıldır kendilerine prim ödemesi yapılmadığı gerekçesiyle isyan etti. Futbolcularla Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Osimhen'in önderliğindeki oyuncular antrenmana çıkmadı.

İsyandan sonra devreye Nijerya Spor Bakanlığı girdi. Bakanlık bünyesinde yer alan Ulusal Spor Komisyonu yetkilileri oyuncuları ikna etmeye çalışıyor. Nijerya Milli Takım oyuncuları daha önce kamp yapmaları için tercih edilen otelin çok kötü olması nedeniyle de federasyon yetkilileriyle sorun yaşamıştı.

OSIMHEN BU YÜZDEN KADROYA YAZILMAMIŞ

Nijerya Futbol Federasyonu, dün kampa çağrılan 21 oyuncunun listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aday kadroya çağrılan Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in adının kamp listesinde yer almaması dikkat çekmişti. Gelen tepkiler üzerine liste tekrar paylaşılmış ve Osimhen'in ismi de burada yer almıştı. Bu olayın arkasında Galatasaraylı oyuncu ile federasyon yetkilileri arasındaki savaşın neden olduğu belirtiliyor.