Nijerya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için kampa çağrılan 21 oyuncunun listesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aday kadroya çağrılan Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in adının kamp listesinde yer almaması dikkat çekmişti.

Taraftarlar, Osimhen'in Nijerya'da olduğu halde neden kampta olmadığını sorgularken, Nijerya basınında da "Osimhen nerede?" ve "Osimhen kayboldu" başlıkları atıldı.

Kaybolan Osimhen tepkilerden sonra bulundu! - Resim : 2

NİJERYA TEPKİLERDEN SONRA OSIMHEN'Lİ LİSTEYİ PAYLAŞTI

Gelen tepkiler üzerine Nijerya Futbol Federasyonu bir kez daha kadroyu paylaşmak zorunda kaldı. Victor Osimhen'in bu kez paylaşılan takım listesinde yer aldığı görüldü.

Kaybolan Osimhen tepkilerden sonra bulundu! - Resim : 4

