Osimhen'e Conte kancası: Transferde rekabet kızıştı

Galatasaray’daki başarılı kariyerini devam ettiren Osimhen için, yaz transfer döneminde büyük bir yarış başlamış durumda. Napoli, yaz aylarında oyuncusuna gelen teklifler arasında en iyi olanı seçmeye çalışacak. Juventus, Cristiano Giuntoli’nin ısrarıyla Osimhen için yeniden devreye girerken, bu transferin zorluğu da ortada. Napoli'nin, direkt rakiplerinden birine oyuncusunu satma olasılığı düşük ve aynı zamanda Osimhen’in Conte’nin planlarında önemli bir yer tutabileceği düşünülüyor.

MANCHESTER UNİTED’IN İNANILMAZ TEKLİFİ

İngiltere’den Manchester United ise Osimhen için oldukça iddialı bir teklif sunmuş durumda. TBR Football kaynaklarına göre, Kırmızı Şeytanlar Osimhen’i kadrosuna katmak için Napoli’ye, Rasmus Højlund ve Alejandro Garnacho’yu teklif etmeye hazırlanıyor. Højlund, Lukaku’nun ideal bir yedeği olarak değerlendiriliyor, Garnacho ise Arjantinli futbolcunun eski kulübüne geri dönmesini sağlayacak bir hamle olarak görülüyor. Bu teklif, Juventus’un transfer planlarını da olumsuz etkileyebilir. Zira Juventus, Osimhen’e olan ilgisini kaybedebilir ve alternatif olarak Jonathan David gibi başka isimlere yönelmek zorunda kalabilir.

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JUVENTUS’UN TRANSFER STRATEJİSİ VE DAVİD SEÇENEĞİ

Vlahovic’in Juventus’taki geleceği belirsizken, kulüp, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir forvet arayışına girmiş durumda. Jonathan David, Lille’den bedelsiz olarak ayrılma ihtimaliyle gündemde. David, özellikle Juventus’un ilgisini çeken isimlerden biri ve bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın hücum hattı önemli bir güç kazanacak.

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NAPOLİ VE MANCHESTER UNİTED ARASINDAKİ REKABETİN ARTMASI

Napoli, Osimhen konusunda doğru teklifi bulmaya çalışırken, Manchester United’ın teklifleri durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Osimhen, sadece takımı için değil, transfer piyasasında da büyük bir değer kazanmış durumda. Manchester United’ın teklifi karşısında, Napoli'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.