Osman Müftüoğlu uzun yaşamanın sırrını açıkladı. Her şey 3 adımdan ibaret

Uzun yaşam insanların hayali olmaya devam ediyor. Diğer yandan yürümenin ve adım sayısının uzun yaşamada etkili olduğu da bilinen bir gerçek.

Bu süreçte açıklama yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, adım sayısı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

“HER GÜN DÜZENLİ OLARAK ATILMALIDIR”

Osman Müftüoğlu’nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

Paslanmamak için 5000 adım, yağlanmamak için 7000 adım, iyi yaşamak için 10000 adım her gün düzenli olarak atılmalıdır.

Her gün düzenli yürümek vazgeçilmez hedefimiz olmalı. Bu hedef de eğer mümkünse 10 bin adıma yaklaşmalı. Peki, bilimsel veriler ne diyor? Araştırmalar, özellikle 70 yaş üstü için sihirli rakamın ‘günde 7 bin 500 adım’ hedefi olduğunu gösteriyor. Eğer günlük adım sayımız 4-5 bini geçiyorsa da -genelde her yaş için bu rakamlar sağlığınız için yeterli olabiliyor. Peki, 10 bin adım fikri nereden çıktı? Sıradaki kutuya geçebilirsiniz...

YÜRÜMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

-Yürüyüş, kilo arttırıcı genlerin etkilerini dengeleyebilir ve sağlıklı bir vücut kompozisyonunun korunmasına yardımcı olabilir.

- Düzenli yürüyüş, aşermeyi ve şekerli yiyeceklere olan isteği azaltarak sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekler.

- Yürüyüş, meme kanseri riskini azaltmada etkili olabilir.

- Yürüyüş, eklem ağrılarını hafifletebilir ve hareket kabiliyetini artırabilir.

- Düzenli fiziksel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.

- Yürüyüş, kan şekerini düzenleyebilir ve diyabet yönetimine katkıda bulunabilir.

- Yürüyüş, zihinsel sağlık için faydalıdır ve stresi azaltabilir.

- Bacak kaslarını güçlendiren yürüyüş, genel vücut dayanıklılığını artırır.

- Yürüyüş, yaratıcı düşünmeyi teşvik edebilir.

- Düzenli yürüyüş, vücut ağrılarını hafifletebilir.

- Yürüyüş, uyku kalitesini iyileştirerek daha dinlendirici bir uyku sağlar.

- Fiziksel aktivite, depresyon semptomlarını azaltabilir.

- Yürüyüş, enerji seviyelerini yükseltebilir.

- Yürüyüş, kilo verme sürecini destekler ve sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olabilir.

- Düzenli yürüyüş, sindirim sistemini güçlendirir.

- Yürüyüş, stres seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

-Kan Basıncı Yüksek kan basıncını düşürmede yürüyüş etkili olabilir.