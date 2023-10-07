Osman Özköylü'den istifa yanıtı: Çocuğumu terk etmem

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sivasspor mağlubiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Osman Özköylü'den istifa yanıtı: Çocuğumu terk etmem

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı EMS Yapı Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktör Osman Özköylü, toparlanacaklarına inandığını belirterek, görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

İşte Özköylü'nün açıklamaları;

-İhtiyacımız olan 3 puanı çok istiyorduk. Eksiklerimize rağmen maça çok iyi hazırlandık. Beş oyuncumuz aramızda değildi. Hamle şansımız kısıtlıydı. Maçın başında basit bir hatadan gol yedik. Enerjimiz darbe aldı. İlk yarı istediğimiz etkinliği sağlayamadık. İkinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleri yaptık. 2-0 geri düşmemize rağmen maçı 2-2'ye getirdik. Yediğimiz 3. golden önce Murat'a yapılan hareketin faul olduğunu düşünüyorum. Maçı kazanmayı ve geri dönüşü umut ederken üçüncü golü yedik. Bu da bizi çok kırdı. Birçok pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Emeklerimizin karşılığını alamadığımız için üzgünüz. Bu maçta kazanmayı hak ettik. Şans onlardan yanaydı.

-İnsanlar tepki göstermekte haklı. Bu takımın başarısını en çok isteyenler biziz. Bir eksiğimiz ve yanlışımız olduğunu düşünürsek gereğini yaparız. Teknik ekip problemi olduğunu bilsem bu kulübe asla zarar vermem. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz ama hiç kimse bize küfür etsin diye yapmıyoruz. Savaşmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu takım benim çocuğum. Çocuğumu terk etmem. Bu kadar kolay bırakmayacağım. İstifa ihtimali görmüyorum. Bu yola beraber çıktık ve devam edeceğiz.

-Oscar'ın el bileği kırıldı. Eli iki haftadır alçıda. Ne zaman aramıza döneceğini bilmiyoruz. Ufak hatalarla maç kaybediyoruz. Oyun olarak doğru yoldayız. İyi oynuyoruz ama maalesef basit gol yiyoruz. Bu takımı ligde biz tutacağız. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Bir kasa dolusu sivil İsrailli'nin Gazze'ye götürüldüğü görüntüler Video
Bir kasa dolusu sivil İsrailli'nin Gazze'ye götürüldüğü görüntüler
Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı Magazin
Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı
İsrail Gazze'yi bombalıyor Gündem
İsrail Gazze'yi bombalıyor
Ölü bebek zannetti gerçek bambaşka çıktı. Ormanda vahşet Yaşam
Ölü bebek zannetti gerçek bambaşka çıktı. Ormanda vahşet
İsrailliler El Halil'de, Filistinlilerin su kaynaklarının bulunduğu yere çimento döküyor Video
İsrailliler El Halil'de, Filistinlilerin su kaynaklarının bulunduğu yere çimento döküyor
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır Gündem
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır