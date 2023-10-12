Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde meydana geldi. Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındıl Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.