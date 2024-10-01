Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

Osmangazi Belediyesi'nin "Köyümüzde Şenlik Var" etkinlikleri, köy panayırı geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Dobruca Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, çocuklar ve yetişkinler gönüllerince eğlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye bağlı 32 dağ ve ova köyünde düzenlenen "Köyümüzde Şenlik Var" etkinliklerinin 18'incisi Dobruca Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Eskiden köylerde yapılan ve büyük ilgi gören köy panayırı geleneği, festival havasında yaşatıldı. Etkinlikte, çocuklar oyun parkurlarında eğlenirken, yetişkinler de Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun hareketli şarkılarıyla coşku dolu bir gün geçirdi. Ayrıca, yemek yarışması ve tavla turnuvasında dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Şenliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dobruca sakinleri, bu keyifli etkinlik için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

Osmangazi’de şenlik coşkusu: Köy panayırları yeniden canlanıyor

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