Osmaniye'de kaldıkları huzurevinde dünyaevine girdiler

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 77 yaşındaki Celil Kurt ile 79 yaşındaki Hatice Sağır, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde kaldıkları huzurevinde düzenlenen törenle evlendi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde evlenen huzurevi sakinlerinden 77 yaşındaki Celil Kurt ile 79 yaşındaki Hatice Sağır’ın nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar yaptı.

Vali Yılmaz, çifte mutluluklar dileyerek, "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Celil amcamız ve Hatice teyzemiz, bugünü seçerek çok anlamlı bir karar verdiler. İkisinin de bu ikinci evlilikleri ve bu mutlu anlarına şahitlik etmek bizleri çok mutlu etti. Zorluklarla beraber mücadele ederek huzur dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum" dedi. Vali Yılmaz, konuşmasının ardından çifte nikah cüzdanını takdim etti.

Törene katılan 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti.