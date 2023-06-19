Osmaniye'de konteyner kentteki depremzedelerden 'uyuz ve ishal vakaları başladı' iddiası

Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzedeler, suların sürekli kesik olması nedeniyle çocuklarda ishal ve kusma şikayetlerinin başladığı, uyuz vakaları görüldüğü yönünde iddialarda bulundu.

Osmaniye'de konteyner kentteki depremzedelerden 'uyuz ve ishal vakaları başladı' iddiası

Sürekli hale gelen su kesintileri nedeniyle yaşanan hijyen sorununun, çocukların sosyalleşme alanlarında olası bir salgın açısından büyük risk olduğuna işaret ediliyor.

"BİR BUÇUK AYDIR SÜREKLİ KESİLEN SULARIMIZ VAR"

Konteyner kentte kalan bir depremzede "Bir buçuk aydır sürekli kesilen sularımız var. Gece ayrı kesiliyor, gündüz ayrı. Belediyeyi arıyoruz, şikayet ediyoruz. Biz şikayet ettikten bir saat sonra sular geliyor, iki saat sonra tekrar kesiliyor" dedi.

SOL'da yer alan habere göre konteyner kentte yaşayan depremzede şunları dile getirdi:

"Çamaşırhanede uyuz salgını olduğu söylendi. Çamaşırhane bir hafta boyunca kapalı kaldı. Bir hafta sonra tekrar açıldı ama konteyner genelinde bir ilaçlama yapılmadı. Yılan gördük konteynerin altında. Bir ana, iki tane yavru yılan gördüm.

İtfaiye ekiplerini çağırdık, itfaiye ekipleri geldi fakat hiçbir şekilde müdahale yapılmadı.

İtfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Daha sonra belediyeye bildirildi, belediyeden 'ilaçlama yapacağız' dediler ama yapmadılar. Biz yılanları göreli iki hafta oldu ama henüz hiçbir ilaçlama ne yılan için ne uyuz salgını için yapıldı.

Sularımız sürekli kesik. 12-13 saat, 2 gün 3 gün boyunca kesik olan sularımız oluyor. Ve bu sürede çocuklarımız klozette su bulamıyor, ellerini yıkayamıyor.

Çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı yıkayacak su bulamıyoruz. Çocuklarda ishal ve kusma yayılmaya başladı yeni yeni. Şimdiye kadar dört çocukta ishal ve kusma şikayeti oldu çevre komşularımızdan. Ama hijyen hâlâ yok. Sürekli belediyeyi aramak zorunda kalıyoruz."

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