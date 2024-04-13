Osmaniye'de şiddetli yağış: Ev ve iş yerleri sular altında

Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin sular altında kalmasıyla birlikte ulaşım durma noktasına geldi. Yağmur sularının etkisiyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta da su baskınları yaşandı.

Sürücüler ve yayalar, su birikintileriyle mücadele ederken bazı araçlar yolda kaldı, plakaları zarar gördü.

Bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ekiplerle birlikte sahada bulunarak çalışmalara katıldı.

Başkan Çenet, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için ekiplerin canla başla çalıştığını belirtti. Alt geçitte biriken suyun tahliyesi gerçekleştirilirken, ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor.

Başkan Çenet, Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.