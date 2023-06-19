Osmaniye'de su krizi: Konteyner kentte uyuz, ishal vakaları başladı

Osmaniye'de konteyner kentte suların sürekli kesik olması nedeniyle çocuklarda ishal ve kusma şikayetleri ile uyuz vakalarının olduğu belirtildi.

Osmaniye'de su krizi: Konteyner kentte uyuz, ishal vakaları başladı

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin üzerinden yaklaşık 4 buçuk ay geçti. Ancak geçen zamana rağmen depremzedelerin sorunları giderilmedi. Daha önce kirli şebeke suyu ile gündem olan Osmaniye'de depremzedeler için kurulan konteyner kentte gerekçesi belirtilmeyen sık su kesintileri, uyuz vakaları ve hijyen sorunları bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

soL'un haberine göre, Henüz hiçbir ilaçlama yapılmaması ve su sorununun çözülmemesi olası bir salgına kapı aralıyor.

Depremzedeler sürekli bildirimde bulunmalarına karşın belediyenin sorunlarına çözüm getirmediğini belirterek şikayetlerinin dile getiriyor.

Sık sık yaşanan su kesintileri sebebiyle hijyen sorunu çözülemeyen depremzedeler bazı çocuklarda ishal ve kusma şikayetlerinin başladığını dile getiriyor. Özellikle çocuk parkı ve çocukların sosyalleşme alanlarında olası bir salgın açısından büyük risk olduğuna dikkat çekiliyor.

Konteyner kentte kalan bir depremzede bir buçuk aydır suların sürekli kesildiğini belirterek "Gece ayrı kesiliyor, gündüz ayrı. Belediyeyi arıyoruz, şikayet ediyoruz. Biz şikayet ettikten bir saat sonra sular geliyor, iki saat sonra tekrar kesiliyor" ifadelerini kullandı.

Çamaşırhane uyuz nedeniyle bir hafta kapalı kaldı

Çamaşırhanede uyuz salgını olduğunun söylendiğini belirten depremzede şunları dile getirdi:

"Çamaşırhane bir hafta boyunca kapalı kaldı. Bir hafta sonra tekrar açıldı ama konteyner genelinde bir ilaçlama yapılmadı. Yılan gördük konteynerin altında. Bir ana, iki tane yavru yılan gördüm. İtfaiye ekiplerini çağırdık, itfaiye ekipleri geldi fakat hiçbir şekilde müdahale yapılmadı. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Daha sonra belediyeye bildirildi, belediyeden 'ilaçlama yapacağız' dediler ama yapmadılar. Biz yılanları göreli iki hafta oldu ama henüz hiçbir ilaçlama ne yılan için ne uyuz salgını için yapıldı.

Sularımız sürekli kesik. 12-13 saat, 2 gün 3 gün boyunca kesik olan sularımız oluyor. Ve bu sürede çocuklarımız klozette su bulamıyor, ellerini yıkayamıyor. Çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı yıkayacak su bulamıyoruz. Çocuklarda ishal ve kusma yayılmaya başladı yeni yeni. Şimdiye kadar dört çocukta ishal ve kusma şikayeti oldu çevre komşularımızdan. Ama hijyen hâlâ yok. Sürekli belediyeyi aramak zorunda kalıyoruz."

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