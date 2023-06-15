Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan traktörün 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, Osmaniye Düziçi ilçesine bağlı Kuşçu köyü Salavat yaylasında meydana geldi. kurbanlık bakmak için gittiği Salavat Yaylası'ndan dönen Veysel Ceylan'ın (58) kullandığı 80 ACC 635 traktörü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel Ceylan hayatını kaybetti.

aw915223-02.jpgKazanın ardından olay yerine Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel Ceylan’ın cenazesi savcılık incelemesinden sonra Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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