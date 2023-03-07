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Zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:00
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Osmaniye'de uyuşturuculara yönelik operasyon

Zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama
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İHA’nın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 794,68 gram bonzai, 49.39 gram metamfetamin, 1.77 gram esrar, 1.01 gram eroin, 6 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet ecstacy maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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