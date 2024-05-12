Açığa alınan rüşvetçi emniyet müdüründen şoke eden savunma. 'Menzil Cemaati için yardım topladım'

Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası bazı emniyet müdürlerinin rüşvet aldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya atılan iddialar sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 üst düzey yetkili açığa alındı. Açığa alınan isimlerden biri ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre açığa alınan bir emniyet müdürü aldığı rüşveti “Menzil Cemaati’ne yardım topluyordum” şeklinde savundu.

Atilla’nın haberine göre, açığa alınan emniyet müdürü geçen aylarda İzmir’de Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarından biriyle buluştu. Emniyet müdürü, Kaplan’ın avukatından 300 bin dolar aldı.

ŞOKE EDEN SAVUNMA YAPTI

MİT’in kayıt altına aldığı rüşvet sonrası açığa alınan emniyet müdürü hakkında açılan soruşturma ile birlikte açığa alındı. Emniyet müdürü aldığı rüşveti “Menzil Cemaati için yardım topluyorum” şeklinde savundu. Emniyet müdürü, “Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının ardından başlatılan ön soruşturma kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu üç üst düzey polis müdürü geçen günlerde açığa alınmıştı. Açılan alınan isimler Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'dı.