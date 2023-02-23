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Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 askeri personel yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 23:40
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Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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AA - Merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'nde Mehmet K. idaresindeki 48 CBF 66 plakalı kamyonet ile Ali Y'nin kullandığı 80 ADM 452 plakalı kamyonet çarpıştı. Mehmet K. yönetimindeki kamyonet, kavşakta oluşturulan kontrol noktasındaki jandarma aracına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ali Y. ile aynı araçta bulunan Enes G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalar için il dışından geldiği öğrenilen jandarma aracındaki 2 askeri personel ise yaralandı.

Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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