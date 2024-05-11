Yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etti. Bizdekilere teşekkür ediliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yolsuzluk iddiaları üzerine istifa etti. Bizdekilere teşekkür ediliyor
Malta’da Başbakan Yardımcısı Fearne yolsuzluk iddiaları sonrası istifa etti. Ortaya çıkan tabloya “Bizdekilere teşekkür ediliyor” yorumu yapıldı.

Malta’da 2015 yılında meydana gelen yolsuzluk skandalı istifa getirdi. Malta Başbakan Yardımcısı ve ve Avrupa Fonları-Eşitlik-Reformlar ve Sosyal Diyalog Bakanı Chris Fearne kendisine yöneltilen suçlamalar sonrası istifa etti.

Malta Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Fonları-Eşitlik-Reformlar ve Sosyal Diyalog Bakanı Chris Fearne, bazı devlet hastanelerinin tartışmalara konu olan özelleştirilme süreciyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından kabindeki görevlerinden istifa etti.

Fearne, 2015 yılında yine İşçi Partisi iktidarında Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde üç devlet hastanesinin özelleştirilmesiyle alakalı süreçte yolsuzluğa karıştığı suçlaması yöneltildiği için dün Başbakan Robert Abela'ya istifa mektubunu gönderdi.

"ULUSAL ÇIKARLAR ADINA"

Mektubu sosyal medyadaki hesaplarından paylaşan Fearne, "haksızca suçlandığını" ve "masum olduğu"nu savunarak, ulusal çıkarlar adına istifa ettiğini belirtti.

Fearne ayrıca, Başbakan Abela'dan Avrupa Komisyonunun bir sonraki Maltalı üyesi olarak kendisini önerme planından vazgeçmesini istedi.

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