6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 133 yıllık Envar-ül Hamit Camii aslına uygun olarak restore edilecek

133 yıllık Envar-ül Hamit Camii aslına uygun olarak restore edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alması sonucu ibadete kapatılan 133 yıllık Envar-ül Hamit Camisi aslına uygun restore edilecek.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:59
Takip Et

Osmaniye'deki depremde ağır hasar alan 133 yıllık tarihi cami aslına uygun restore edilecek

133 yıllık Envar-ül Hamit Camii aslına uygun olarak restore edilecek
+
Aa
-

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, afetin izlerini silmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kentte yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki 133 yıllık tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nin de ağır hasar aldığı belirlendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce camide yapılan detaylı incelemenin ardından ibadethanenin restore edilmesi kararlaştırıldı.

Ekiplerce yapılacak çalışmalar sonucunda, 1890 yılında inşa edilen caminin aslına uygun şekilde restorasyon çalışmalarına başlanacak.

"Caminin ibadete açılması yönünde vatandaşların büyük beklentisi var"

İl Müftüsü Ali Çakmak, kent merkezindeki caminin 1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Bicik Efendi tarafından yaptırıldığını söyledi.

Caminin "korunması gerekli tescilli kültür varlığı" olduğunu dile getiren Çakmak, ibadethanenin 1930 yılında da restore edildiğini aktardı.

Depremlerde caminin ağır hasar aldığını hatırlatan Çakmak, "Camimizin dış yüzeyinde hasar var, minarenin iç kubbeye baskısı çöküntüye sebep oldu. Orada büyük delik var. İç kısmında caminin ana omurgasını destekleyen sıva niteliğindeki birimlerin yıkılması mevcut." dedi.

Çakmak, caminin planlı çalışma sonucunda restore edileceğini ve yeniden ibadete açılacağını ifade etti.

Vatandaşların tarihi camiye büyük teveccüh gösterdiğini aktaran Çakmak, "Tarihte yer bulmuş bu ibadethanenin bir an önce restore edilerek ibadete açılması yönünde vatandaşların büyük beklentisi var. İnanıyorum ki Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu hususta gerekli çalışmayı yapacak. Vatandaşlarımız bu camide namaz kılmaya özen gösteriyor. Halkın gönlünde ve gözünde yeri olan bir ibadethane." diye konuştu.

Osmaniyeliler camiye kavuşmayı bekliyor

Kentte yaşayan Ökkeş Ölmez, uzun yıllardan beri bu camide namaz kıldığını belirterek, afet nedeniyle ağır hasar alan ibadethanenin son durumuna üzüldüklerini dile getirdi.

Kısa sürede caminin ibadete açılmasını beklediklerini aktaran Ölmez, "Çok eski, tarihi bir cami. Dört gözle açılmasını bekliyoruz. Deprem sonrasında camiyi böyle görünce şok olduk. Osmaniye'deki en eski camilerden biri. Atmosferi de başka bizim için." diye konuştu.

Hasan İmamoğlu da 25 yıldır bu camide namaz kıldığını, ibadethanenin açılmasının kendilerini sevindireceğini belirterek, "Deprem nedeniyle camimiz kapandı, öksüz kaldık. Restorasyon çalışmalarıyla bir an önce yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
2
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
6
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.