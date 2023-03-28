Osmanlı döneminde burçları belirleyen gökbilimciler bulunmaktaydı. Astrolojiye önem verilen Osmanlı’da burçların isimleri de başkaydı. Peki, Osmanlı da astroloji nasıldı? Burçların Osmanlı’daki karşılığı nedir?

Osmanlı Devleti'nde özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında astrolojiye büyük önem verilmiştir. Öyle ki bunun için özel bir makam açtıran ve yıldız hareketlerini burçlara göre yorumlayan gökbilimciler yetiştirilmiştir. Peki, burçların Osmanlı’daki karşılığı nedir?

BURÇLARIN OSMANLI'DAKİ KARŞILIĞI NEDİR?

KOÇ BURCU / HAMEL

Yörüngede yıldızların güneşe en yakın olduğu konum aralığına denir. Bu da 21 Mart ve 20 Nisan arasına denk gelir. Lider bir karakter enerjisi vardır.

BOĞA BURCU / SEVR

Katmanlar arasında en dayanıklı olan gücü temsil ettiği için Sevr vakti olan tarihler arasına denk gelir. Dünyalık her yükü kaldıran ancak aşka yenilir. 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında yer yüzünden gökyüzüne olan yükseliştir.

İKİZLER BURCU / CEVZA

Divan edebiyatında bile yer alan Cezva, yılın en tatlı ve güzel olduğu zaman katmanıdır. Bu yüzden 21 Mayıs ve 21 Haziran arasında doğanlar tatlı ve sempatiktir. Ancak gökte sıcaklık ve soğukluk karması karakteri fikirde dengesizleştirmiştir.

YENGEÇ BURCU / SERETAN

Gök katmanları arasında sıcaklığın artığı ve kıyafetlerde yeniliğe gidilir. 22 Haziran ve 22 Temmuz arasında doğanın sıcaklığına bağlı kişilerin gölgeye çekildiği söylenir. Bu katmanlar arasında doğanlar bu yüzden çekingendirler. Ancak aynı zamanda sıcakkanlı ve anaçlardır.

ASLAN BURCU / ESAD

Güneş'in yeryüzünü en çok etkilediği 23 Temmuz 22 Ağustos arasını temsil eder. Bu etkinliği onu güçlü ve eşsiz kılar. Esad olanların çoğu daha cesaretli ve atiktir.

BAŞAK BURCU / SÜNBÜLE

Bu katmana sahip kişilerin gökyüzü ile olan olaylarının daha sık yaşandığı ortaya çıkar. Katmanlar arasında en bilge dolu olan Sünbüle 23 Ağustos 22 Eylül arasını temsil eder. Bu aralarda doğanların çoğu toplumda dikkat çeken kişiler olmuştur.

TERAZİ BURCU / MİZAN

Zühre yıldızının gökyüzünde en parlak olduğu katmana denk gelen Mizan 23 Eylül 23 Ekim arasını temsil eder. Yetkinlikleri sanattır. Gözün gördüğü her şeyi elle kağıda dökebilirler.

AKREP BURCU / AKREP

Yıldızlar 24 Ekim 22 Kasım arasında Mars gezegeni ile beraber oluşturdukları Akrep şekline benzediğinden bu isim verilmiştir. Bu katmandaki karakterler sinsi olurlar.

YAY BURCU / KAVS

Gökyüzünde 23 Kasım 21 Aralık tarihlerinde yaşanan yumuşama yıldız yörüngesini değiştirir. Bu da yay gibi gerilmesine ancak huzuru getirmesine işaret edilir.

OĞLAK BURCU / CEYD

Zühal yıldızının parlamasıyla ortaya çıkar. Dünya yörüngesine bağlı hareket eder. Bu yüzden bu kişiler hep aşkla yürümüşlerdir. Karakterleri güçlü yapıcı kişilikleri var.

KOVA BURCU / DEVL

Dünyanın yeniden devinim olduğu 21 Ocak 18 Şubat tarihlerine dikkat çeker. Değişkenlik bazen iyi bazen kötü yorumlanır.

BALIK BURCU / HUT

19 Şubat ve 20 Mart arasında gökyüzündeki yıldız şekilleri balık figürü alır. Soğukluk ve sıcaklık arasındaki geçiş dönemidir. Bu tarihlerde doğanlar bu yüzden cesaretlidir.